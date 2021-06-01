Макрон призвал положить конец иностранному вмешательству в Ливии

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь заявил о необходимости вывода иностранных сил с территории Ливии, упомянув в этой связи в том числе Россию и Турцию.

"Как того просят сами ливийцы, необходимо положить конец иностранному вмешательству. Это должно выражаться в выводе всех сил и иностранных наемников с ливийской территории: русские, турки, их сирийские наемники и другие", - сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ливии Абделем Хамидом Дбейбой.

По его словам, вывод иностранных сил должен происходить параллельно с созданием "объединенной армии, способной защитить граждан на всей территории страны", а также постепенным разоружением военизированных группировок. Макрон отметил, что Франция готова всячески поддерживать Ливию в сфере безопасности, поскольку ситуация в этой стране влияет на весь сахельский регион. Французский лидер отметил, что от поддержки суверенитета Ливии соседними странами во многом зависит и успех борьбы с нелегальной миграцией в Средиземноморье.

Ситуация в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля текущего года после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета Ливии. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.