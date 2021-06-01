Постпред США при ООН посетит Турцию 2-4 июня

ООН, 1 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 2-4 июня обсудит в Турции перспективы продления механизма трансграничной помощи Сирии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении американской миссии при всемирной организации.

"Посол встретится с высокопоставленными представителями турецких властей, чтобы обсудить укрепление отношений между США и Турцией; работу с нашими союзниками по НАТО по преодолению глобальных вызовов; улучшение сотрудничества по Сирии, в том числе по вопросу кризиса с беженцами, а также важнейшую роль Турции в обеспечении трансграничной помощи и работе по помощи сирийским беженцам", - отмечается в сообщении.

Нынешний мандат механизма трансграничной помощи в Сирии истекает 11 июля. Совету Безопасности ООН предстоит решить вопрос о его продлении. Россия неоднократно заявляла о необходимости полного сворачивания механизма трансграничной помощи Сирии от 2014 года, так как многие территории арабской республики были возвращены под контроль Дамаска. Постпред России при ООН Василий Небензя напоминал, что механизм, который предусматривает доставку помощи в регионы, неподконтрольные Дамаску, изначально носил временный характер.