Выборы генсека ООН запланировали на июнь

ООН, 1 июня. /ТАСС/. Выборы генерального секретаря ООН, как планируется, пройдут в текущем месяце, единственным кандидатом сейчас является Антониу Гутерриш. Об этом во вторник заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон на пресс-конференции в связи с началом эстонского председательства в Совете Безопасности (СБ) всемирной организации в июне.

Как он отметил, "очень важное для ООН событие состоится в июне - это выборы нового генерального секретаря". "Это произойдет во время нашего председательства", - констатировал Юргенсон. Дата еще не окончательно не определена, добавил он.

Эстонский постпред констатировал, что Гутерриш является "на данным момент единственным кандидатом". "В следующий раз, возможно, будет больше кандидатов", - полагает Юргенсон.

В начале января Гутерриш сообщил в письме Генассамблее и Совету Безопасности ООН, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок в качестве генерального секретаря ООН. Первый срок полномочий Гутерриша истекает в конце 2021 года.

Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет.

В соответствии с устоявшейся практикой генсека ООН не выбирают из представителей стран - постоянных членов Совета Безопасности (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай).