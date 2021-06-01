В Минфине США указали Киеву на важность сотрудничества с финансовыми организациями

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в телефонном разговоре с министром финансов Украины Сергеем Марченко указал на важность проведения Киевом структурных реформ и сотрудничества с международными финансовыми организациями. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении американского ведомства.

Адейемо отметил приверженность США "суверенитету и территориальной целостности Украины". "Стороны обсудили важность программы структурных реформ Украины и сотрудничества с международными финансовыми организациями, - сообщили в Минфине. - Адейемо подчеркнул, что США останутся партнером Украины в связи с проведением ею реформ, чтобы сделать экономику конкурентоспособной и устойчивой".

Как подчеркнул в мае официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс, властям Украины необходимо достичь большего прогресса в проведении реформ.

В феврале Марченко заявил, что Киев рассчитывает до конца года получить средства МВФ в рамках утвержденной в прошлом году кредитной программы. Он напомнил, что очередной транш фонда республика должна была получить в августе 2020 года, однако, утверждал министр, "по причинам, не зависящим от Минфина, этого не произошло". Руководитель министерства подтвердил, что к 2023 году страна может отказаться от кредитов МВФ, которые идут непосредственно в государственный бюджет.

Исполнительный совет МВФ 9 июня 2020 года одобрил новую кредитную программу для Украины. Как ожидается, в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. Между тем в прошлом году Украина получила единственный транш в размере $2,1 млрд.