Пентагон заявил, что не намерен отдавать Флинна под трибунал за слова о перевороте в США

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США не планирует восстанавливать отставного генерал-лейтенанта Майкла Флинна на действительной военной службе, чтобы отдать под трибунал за высказывания, которые были истолкованы многими американскими средствами массовой информации как призыв к государственному перевороту. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мне не известно о плане поступить таким образом", - заявил официальный представитель американского военного ведомства, когда репортеры поинтересовались, собирается ли оно восстановить Флинна на службе и отдать под трибунал "за измену".

"Отставные офицеры могут быть возвращены на действительную службу для того, чтобы подвергнуться дисциплинарным взысканиям, если это оправданно. Это [происходит] очень редко. И опять-таки мне не известно о каких-либо усилиях или интересе к тому, чтобы поступить таким образом в данном случае", - отметил Кирби.

Он подтвердил, что "видел сообщения прессы на эту тему", то есть о заявлении Флинна, которое привлекло значительное внимание общественности в США. "И видел также сообщения прессы, которые, казалось, указывали на то, что он опровергает такие выводы (о призыве к перевороту - прим. ТАСС)", - добавил Кирби. "У министерства не будет того или иного официального комментария на этот счет", - подчеркнул пресс-секретарь.

Выступая в воскресенье в Далласе (штат Техас) на публичном мероприятии, Флинн, по сути, выразил мнение, что нечто подобное перевороту в Мьянме должно произойти и в США, чтобы к власти мог вернуться предыдущий американский президент Дональд Трамп. "Имею в виду, этому следует произойти здесь", - сказал Флинн, когда его спросили, почему в США не может случиться то, что имело место в Мьянме. Однако затем Флинн заверил, что "нет никаких оснований для какого бы то ни было переворота в Америке" и что он не призывает и не призывал "к каким бы то ни было действиям такого рода". По версии адвоката Флинна Сидни Пауэлл, американская печать "серьезно исказила" смысл сказанного ее клиентом.

В феврале 2017 Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал Майкла Пенса, являвшегося тогда вице-президентом США, о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время занимал пост посла России в Вашингтоне. В должности помощника президента США по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором Разведывательного управления Министерства обороны США.