Вице-президент США займется вопросами защиты избирательных прав американцев

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис будет отвечать за защиту и обеспечение избирательных прав американцев. Об этом заявил во вторник президент Джо Байден, выступая в городе Талса (штат Оклахома). Его выступление транслировали американские новостные телекомпании.

Глава государства затронул проблемы защиты избирательного права в стране. "С целью обозначить важность [этой проблемы] сегодня я обратился к вице-президенту Харрис с просьбой оказать помощь в этих усилиях, возглавив их", - отметил хозяин Белого дома.

Он подчеркнул, что "это священное [избирательное] право подвергается нападкам с невероятной интенсивностью", какой он еще никогда не видел. Байден призвал организации по защите избирательных прав "удвоить свои усилия по регистрации и обучению избирателей".

"Президент Джо Байден попросил меня помочь возглавить усилия нашей администрации по защите фундаментального избирательного права всех американцев", - отмечается в распространенном заявлении Харрис, которая указала, что будет работать "с общественными организациями и частным сектором для защиты избирательных прав по всей стране".

Ранее Байден поручил ей заниматься решением миграционных проблем на американо-мексиканской границе, а также вопросом доступа американцев к широкополосной связи.

Избирательное право

В субботу президент подверг критике законодателей Техаса, которые добиваются ужесточения в этом штате контроля при проведении голосования. Глава вашингтонской администрации обвинил республиканцев в законодательном собрании штата в "нападках на священное право на голосование". Он добавил, что "это неправильно и не по-американски". В обеих платах законодательного собрания Техаса большинство принадлежит республиканцам. Они ранее разработали законопроект, который предполагает изменение в штате ряда правил, касающихся голосования. В субботу была представлена обновленная и доработанная версия этого документа.

Предыдущий президент США Дональд Трамп и другие республиканцы после состоявшихся в ноябре 2020 года выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация демократа Байдена.

Во многих американских штатах, где у власти республиканцы, в последние месяцы предпринимаются попытки ужесточить контроль при проведении голосования. Демократы критикуют данные инициативы. Они обвиняют республиканцев в стремлении в своих политических интересах затруднить процесс голосования.