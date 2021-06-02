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Совет Безопасности ООН будет возвращаться к очным заседаниям в июне

Как сообщил постпред Эстонии при организации Свен Юргенсон, пока встречи будут проводиться с ограничениями

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Эстония в качестве председателя Совета Безопасности (СБ) ООН в июне намерена возвращаться к практике регулярных встреч в очном формате. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон на пресс-конференции.

"Мы возвращаемся в зал заседаний Совета Безопасности ООН", - сказал он, добавив, что пока встречи будут проводиться с ограничениями: присутствовать на них будет не более двух представителей от каждой делегации, все участники должны будут находиться в защитных масках, снимать которые позволят только во время выступления. Юргенсон выразил надежду, что в течение июня эти требования будут смягчены.

Первая очная встреча Совбеза ООН после долгого перерыва прошла 25 мая, когда председателем этого органа всемирной организации был Китай. На возвращении к такому формату заседаний долгое время настаивала Россия. По мнению постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, это стоило сделать гораздо раньше или, "может, вовсе не уходить из зала заседаний".

Теги
ЭстонияРоссияКитайНебензя, Василий Алексеевич
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