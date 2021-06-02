Совет Безопасности ООН будет возвращаться к очным заседаниям в июне

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Эстония в качестве председателя Совета Безопасности (СБ) ООН в июне намерена возвращаться к практике регулярных встреч в очном формате. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон на пресс-конференции.

"Мы возвращаемся в зал заседаний Совета Безопасности ООН", - сказал он, добавив, что пока встречи будут проводиться с ограничениями: присутствовать на них будет не более двух представителей от каждой делегации, все участники должны будут находиться в защитных масках, снимать которые позволят только во время выступления. Юргенсон выразил надежду, что в течение июня эти требования будут смягчены.

Первая очная встреча Совбеза ООН после долгого перерыва прошла 25 мая, когда председателем этого органа всемирной организации был Китай. На возвращении к такому формату заседаний долгое время настаивала Россия. По мнению постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, это стоило сделать гораздо раньше или, "может, вовсе не уходить из зала заседаний".