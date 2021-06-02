Нижняя палата парламента Колумбии проголосовала против отставки министра обороны

БОГОТА, 2 июня. /ТАСС/. Члены Палаты представителей (нижней палаты парламента) Колумбии проголосовали против вынесения вотума недоверия министру национальной обороны Диего Молано.

"Предложение вынести вотум недоверия министру обороны Диего Молано отклонено", - говорится в сообщении, опубликованном на странице нижней палаты в Twitter.

Отмечается, что за отставку Молано проголосовали 36 депутатов, против - 109.

В конце мая Сенат (верхняя палата) Колумбии также проголосовал против отставки министра.

Ранее представители колумбийской оппозиции заявили о том, что Молано несет ответственность за насилие со стороны полиции во время акций протеста, которые с конца апреля проходят в стране.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились. Пострадали уже более 2,2 тыс. человек, погибли не менее 50.