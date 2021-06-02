СМИ: один силовик погиб в ходе антитеррористической операции в Турции

ТАСС, 2 июня. Один сотрудник подведомственной жандармерии охранной службы погиб и пятеро жандармов получили ранения в ходе проведения контртеррористической операции в провинции Битлис на востоке Турции. Об этом в среду сообщил телеканал Haber Turk со ссылкой на местные власти.

По его данным, раненые были доставлены в городскую больницу города Татван.

"При поддержке авиации проводится операция по нейтрализации членов сепаратистской террористической организации, бежавших из зоны конфликта", - цитирует телеканал сообщение властей.

Телеканал CNN Turk 29 апреля со ссылкой на заявление МВД сообщил, что турецкие силовики начали крупную антитеррористическую операцию на юго-востоке страны. Операция проводится в гористых областях провинций Ширнак и Хаккяри силами 5 280 силовиков. Ее целью является "полная нейтрализация сепаратистской террористической организации" внутри страны. Под этой характеристикой министерство подразумевает Рабочую партию Курдистана (РПК), которая официально признана в Турции террористической.