{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Япония планирует в 2025 году разместить четыре истребителя F-35A в центре страны

На авиабазе Комацу сейчас находятся около 40 истребителей F-15

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено в 2025 году разместить четыре закупленных в США истребителя пятого поколения F-35A на авиабазе воздушных Сил самообороны Комацу, которая находится на побережье Японского моря в префектуре Исикава в центральной части страны. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, размещение истребителей "рассчитано на противодействие вторжению в воздушное пространство Японии со стороны России и Китая". Отмечается, что авиабаза Комацу в настоящий момент является единственной на побережье Японского моря, которая укомплектована истребителями. Там находятся около 40 истребителей F-15, часть которых впоследствии заменят F-35A.

В ближайшие десять лет Япония планирует закупить у США 147 самолетов F-35, в том числе 105 самолетов F-35A с обычными взлетом и посадкой и 42 F-35B КВВП. Закупка самолетов F-35A японской стороной уже началась.

Теги
Япония
Участники Транстихоокеанского партнерства решили обсудить заявку Великобритании
По данным агентства Kyodo, заседание рабочей группы по обсуждению заявки должно начаться в течение нескольких месяцев
Читать полностью