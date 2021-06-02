СМИ: Япония планирует в 2025 году разместить четыре истребителя F-35A в центре страны

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено в 2025 году разместить четыре закупленных в США истребителя пятого поколения F-35A на авиабазе воздушных Сил самообороны Комацу, которая находится на побережье Японского моря в префектуре Исикава в центральной части страны. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, размещение истребителей "рассчитано на противодействие вторжению в воздушное пространство Японии со стороны России и Китая". Отмечается, что авиабаза Комацу в настоящий момент является единственной на побережье Японского моря, которая укомплектована истребителями. Там находятся около 40 истребителей F-15, часть которых впоследствии заменят F-35A.

В ближайшие десять лет Япония планирует закупить у США 147 самолетов F-35, в том числе 105 самолетов F-35A с обычными взлетом и посадкой и 42 F-35B КВВП. Закупка самолетов F-35A японской стороной уже началась.