Индонезия намерена открыть туристические коридоры с некоторыми странами

СИНГАПУР, 2 июня. /ТАСС/. Власти Индонезии намерены открыть туристические коридоры с несколькими странами, в том числе Россией, Великобританией, Сингапуром и Францией. Об этом сообщает в среду газета The Jakarta Post со ссылкой на министра туризма и креативной экономики Сандиага Уно.

"Правительство рассчитывает, что по мере улучшения ситуации вокруг пандемии коронавируса подобные механизмы туристических поездок будут открыты в кратчайшие сроки", - сказал глава ведомства. Он уточнил, что Индонезия "планирует открыть туристические коридоры с семью государствами, в том числе с Россией, Бельгией, Великобританией, Вьетнамом, Нидерландами, Сингапуром и Францией".

Подобные механизмы, по словам главы ведомства, "должны гарантировать, что у всех иностранных туристов отсутствует коронавирус и они готовы выполнять все предъявляемые местными властями требования". Вместе с тем министр не уточнил, каким именно будет порядок въезда граждан других стран.

В декабре прошлого года Джакарта ввела полный запрет на прибытие в страну иностранцев. Индонезия является лидером в Юго-Восточной Азии по количеству инфицированных коронавирусом - более 1,8 млн человек, из которых свыше 50,7 тыс. умерли.