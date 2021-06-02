Экс-президент Мексики Фелипе Кальдерон заразился коронавирусом

МЕХИКО, 2 июня. /ТАСС/. Фелипе Кальдерон, занимавший пост президента Мексики с 2006 по 2012 год, заразился коронавирусом. Соответствующее заявление политик разместил в Twitter.

"Информирую вас о том, что я сдал анализ на наличие ковида, его результат оказался положительным, - говорится в записи. - К счастью, симптомы легкие, я чувствую себя хорошо, нахожусь в изоляции". 58-летний экс-президент также призвал соотечественников идти голосовать на выборах в нижнюю палату федерального парламента и местные органы власти 6 июня.

Действующий глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце января в легкой форме переболел ковидом.

Согласно примерным оценкам Минздрава, с февраля 2020 года коронавирусом в Мексике заразились 2,6 млн человек, из них 18,1 тыс. - в последние 14 дней. Умерли 227 840 инфицированных пациентов, 1,93 млн выздоровели. Темпы распространения коронавируса сокращаются со второй половины января.

К настоящему времени власти использовали почти 31 млн доз препаратов различных производителей для защиты населения старше 18 лет от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 12,6 млн человек, 9,4 млн получили первую дозу.