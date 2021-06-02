СМИ: лидеры Японии, США и Южной Кореи могут встретиться на саммите G7

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, президент США Джо Байден и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин могут провести совместные переговоры на предстоящем саммите Группы семи (G7) в Великобритании. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, инициатива проведения встречи была озвучена правительством США. Отмечается, что в ходе переговоров стороны могут обсудить, в частности, сотрудничество в выработке подхода к проблеме КНДР. При этом такая встреча лидеров трех стран станет первой с сентября 2017 года, подчеркивает издание.

5 мая министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, его южнокорейский коллега Чон Ый Ён и госсекретарь США Энтони Блинкен на прошедших в Лондоне переговорах подтвердили приверженность трех стран денуклеаризации КНДР.

Великобритания намерена провести саммит G7 в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи в нем примут участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеале.