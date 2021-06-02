Уровень воды в притоке Амазонки Рио-Негро стал самым высоким почти за 120 лет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июня. /ТАСС/. Максимальный с момента начала наблюдений в 1902 году уровень подъема воды зафиксирован во вторник в Рио-Негро, одном из притоков Амазонки. Он достиг отметки в 29,98 метров, сообщила префектура Манауса, расположенного на берегу реки.

"Безусловно, это серьезный вызов для нас, но благодаря планированию и организации нам удается уменьшить последствия этого паводка, который сегодня достиг исторической отметки", - приводит пресс-служба мэрии слова градоначальника Давида Алмейды.

Как пояснил префект, ликвидацией последствий паводка, от которого пострадали 24 тыс. семей в 15 районах мегаполиса, занимаются местные спасатели. За последние 40 дней, когда река начала выходить из берегов, ими были обустроены свыше 9 км мостов и переходов. Регулярно проводится обработка застоявшейся воды для борьбы с насекомыми, являющимися переносчиками заболеваний. Пострадавшим выплачивается субсидия на аренду временного жилья.

По данным спасателей, паводком затронуты 58 из 62 муниципалитетов штата Амазонас. В зоне бедствия оказались около 455 тыс. человек.

Предыдущий максимум подъема воды в Рио-Негро - 29,97 метров - был зафиксирован в 2012 году. Семь из 11 самых сильных паводков на Рио-Негро произошли в XXI веке, напоминает газета Globo.

Основной причиной паводка стали обильные дожди в бассейне Рио-Негро. Вместе с тем, по мнению экологов из Национального института исследований Амазонии и их коллег из британского Лидса, это стало следствием климатических изменений. Они указывают, что в период с 1990 по 2015 год наблюдалось повышение температуры воды в Атлантическом океане, в то время как в Тихом океане вода наоборот остывала. Разница атмосферного давления над этими водными пространства привела к формированию большего количества дождевых облаков и усилению осадков в амазонском регионе, ставших причиной паводков, полагают они.