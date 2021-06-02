Кинотеатры Южной Кореи дадут скидку 50% вакцинированным от коронавируса

СЕУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Южнокорейские кинотеатры будут предоставлять скидку гражданам, вакцинировавшимся от коронавируса. Об этом объявила в среду ассоциация кинопрокатчиков страны.

Акция, призванная поддержать усилия правительства по достижению коллективного иммунитета к концу этого года, а также увеличить посещаемость кинотеатров, пустующих с начала пандемии, продлится до конца июня. В соответствии с ее условиями, граждане, привившиеся хотя бы одной дозой вакцины, смогут приобрести билет со скидкой 50-60%, предъявив прививочный сертификат на кассе. Таким образом, для привитых стоимость билета в будний день составит от 5 до 6 тыс. вон ($4,5 - 5,5) вместо обычных $10 - 11.

Одновременно правительство объявило о планах возобновить во второй половине года государственную поддержку кинопрокатчиков, распространяя среди жителей страны скидочные купоны на посещение кинотеатров.

К настоящему времени в Южной Корее первой дозой вакцины привиты 6,35 млн человек, что составляет 12,4% населения страны.