На Украине хотят упростить процедуру предоставления гражданства для некоторых россиян

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Украины предложит Верховной раде законопроект, где упрощается получение украинского гражданства для россиян, которые "испытали преследования из-за политических убеждений", а также иностранцев, принимавших участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне Киева. Текст соответствующего документа включен в повестку заседания правительства, которое пройдет в среду.

"Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, испытавшим преследования из-за политических убеждений, и иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили воинскую службу по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В законопроекте предлагается урегулировать вопрос подачи этими лицами декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины. Кроме того, документ предусматривает упрощение процедуры получения украинского гражданства по признаку территориального происхождения.

Уточняется, что инициатива предложена во исполнение соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского от 13 августа 2019 года. В указе предусматривалось освобождение от необходимости предоставления обязательства прекратить иностранное гражданство для россиян, которые "подвергаются преследованиям по политическим убеждениям" в своей стране и подают ходатайство о приобретении гражданства Украины. Аналогичное предложение касается и иностранцев, которые проходят службу в ВСУ, имеют заслуги перед Украиной или представляют для нее государственный интерес. Указ обязывал кабмин внести на рассмотрение Рады соответствующий законопроект.