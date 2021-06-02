Сторонники ОПЗЖ проводят у здания Рады митинг против продажи земли на Украине

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) собрались у здания парламента страны, выступая против земельной реформы. Соответствующее видео в своем Telegram-канале в среду разместило украинское издание "Вести".

От входа в парламент протестующих отделяет кордон полиции. Митингующие одеты в жилетки с символикой ОПЗЖ. Основную часть составляет молодежь. Участники протеста ведут себя мирно. Звучит музыка. Люди держат в руках национальные флаги, а также флаги партии.

"Тысячи людей сейчас приходят на митинг по инициативе "Оппозиционной платформы - За жизнь" сказать "нет" вам, "зеленым слугам народа" (депутатам Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" - прим. ТАСС). Мы будем отстаивать права людей - право на землю и право на свободу слова", - заявил в среду с трибуны парламента депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Он напомнил, что около 80% жителей Украины выступают "против того, чтобы земля разворовывалась, продавалась за бесценок".

Накануне депутаты от партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" совместно с аграриями и общественными организациями передали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны пакет документов, необходимых для организации процесса подготовки референдума по вопросу продажи земли.

Земельная реформа на Украине началась в прошлом году, когда Верховная рада отменила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Парламент 31 марта 2020 года принял закон о продаже и покупке земли на Украине. Документ предусматривает, что сначала начнутся продажи паев, которые принадлежат частным собственникам. В первые два года действия закона государственные и коммунальные земли продаваться не будут.

Из-за массовых протестов аграриев и возражений ряда политиков в принятом документе исключена первоначально предложенная норма о допуске иностранцев к покупке земли и сокращена возможность концентрации земли в одних руках с 200 тыс. га до 100 га. На принятии этого закона настаивал МВФ: без этого документа фонд отказывался выдавать Украине кредит. Закон вступает в силу 1 июля 2021 года.