Политик ФРГ назвала "плохими советчиками" тех, кто поддерживает поставки оружия Киеву

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Германские политики, выступающие за поставки вооружений Украине, являются плохими советчиками, альтернативы диалогу нет. Такое мнение выразила в среду премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг, выступая на германо-российской экономической конференции "4-й День предпринимателя: Россия в Мекленбурге - Передней Померании".

"Критики должны предложить альтернативу диалогу. И я думаю, что люди, которые предлагают решить конфликт на Украине поставками вооружений, для нас являются плохими советчиками", - сказала Швезиг. "Мы делаем ставку на диалог", - подчеркнула она.

Таким образом она прокомментировала слова сопредседателя партии зеленых Роберта Хабека, который ранее высказался за поставку Киеву "оборонительного вооружения для самозащиты". По его мнению, желание Украины получить "оборонительное оружие оправданно" и "сложно отказывать" Киеву в этом, поскольку такие поставки стали бы "помощью в самообороне". Слова сопредседателя германских "зеленых" противоречат проекту предвыборной программы партии, которая выступает "за рестриктивный экспорт европейских вооружений в регионы, где идет война".

Призыв Хабека спровоцировал критику со стороны представителей других партий. В частности, глава парламентской фракции Левой партии Севим Дагделен считает, что "поставки вооружений Украине грозят эскалацией конфликта на востоке страны". Запрет на поставки оружия в зоны конфликты является до сих пор принципиальной позицией "зеленых", которые считаются пацифистской партией.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник заявил, что поставки оружия на Украину не будут способствовать решению конфликта на востоке страны.