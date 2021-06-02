Еврокомиссия представила новую стратегию по укреплению Шенгенской зоны

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) представила в среду новую стратегию по укреплению Шенгенской зоны.

"Сегодня Еврокомиссия представляет новую стратегию, направленную на то, чтобы сделать самую большую зону свободного передвижения в мире - Шенгенскую зону - более сильной и устойчивой", - говорится в заявлении ЕК.

В соответствии с новой стратегией, в основе эффективного функционирования Шенгенской зоны лежат три основных принципа. "Это эффективное управление внешними границами ЕС, усиление внутренних мер по компенсации отсутствия внутреннего пограничного контроля, в частности в области сотрудничества полиции, безопасности и управления миграцией, а также обеспечение надежного управления Шенгенской зоной", - говорится в документе.

Кроме того, с целью укрепить общее доверие к действующим правилам и обеспечить быстрое выявление и устранение любых недостатков Еврокомиссия предлагает пересмотреть механизм оценки и мониторинга Шенгенской зоны. "Изменения включают ускорение процесса оценки, а также ускоренную процедуру в случае существенных недостатков, которые могут поставить под угрозу Шенгенскую зону в целом. Кроме того, будет уделяться больше политического внимания шенгенским оценкам, поскольку их результаты будут включены в ежегодный доклад о состоянии Шенгенской зоны и обсуждаться с Европейским парламентом и Советом ЕС", - добавила ЕК.

По информации Еврокомиссии, в Шенгенской зоне проживают более 420 млн человек в 26 странах. "Снятие внутреннего пограничного контроля между государствами Шенгенской зоны является неотъемлемой частью европейского образа жизни: почти 1,7 млн человек проживают в одном государстве Шенгенской зоны, а работают в другом. Люди построили свою жизнь вокруг свобод, предлагаемых Шенгенской зоной, когда 3,5 млн человек ежедневно пересекают границу между государствами Шенгенской зоны", - отметила ЕК.