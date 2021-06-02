Пашинян заявил о необходимости вывода азербайджанских ВС с территории Армении

ЕРЕВАН, 2 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в среду в Брюсселе на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем подчеркнул важность вывода азербайджанских ВС с территории Армении. Об этом сообщила пресс-служба главы армянского кабмина.

"И.о. премьера подробно рассказал о ситуации на Южном Кавказе после 44-дневной арцахской войны (военные действия на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС), в частности, на армяно-азербайджанской границе. Пашинян подчеркнул необходимость вывода представителей ВС Азербайджана с суверенной территории Армении, представил информацию о дипломатических и переговорных действиях в этом направлении", - отмечается в сообщении.

Пашинян также подчеркнул необходимость "адекватной реакции международного сообщества на провокационные действия Азербайджана и действий для обеспечения возвращения армянских военнопленных".

"Председатель Европейского совета приветствовал позицию армянской стороны по мирному политическому решению проблемы на армяно-азербайджанской границе и выразил готовность ЕС содействовать этому процессу", - указали в кабмине Армении.