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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян заявил о необходимости вывода азербайджанских ВС с территории Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра также подчеркнул необходимость "адекватной реакции международного сообщества на провокационные действия Азербайджана и действий для обеспечения возвращения армянских военнопленных"

 

ЕРЕВАН, 2 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в среду в Брюсселе на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем подчеркнул важность вывода азербайджанских ВС с территории Армении. Об этом сообщила пресс-служба главы армянского кабмина.

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"И.о. премьера подробно рассказал о ситуации на Южном Кавказе после 44-дневной арцахской войны (военные действия на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС), в частности, на армяно-азербайджанской границе. Пашинян подчеркнул необходимость вывода представителей ВС Азербайджана с суверенной территории Армении, представил информацию о дипломатических и переговорных действиях в этом направлении", - отмечается в сообщении.

Пашинян также подчеркнул необходимость "адекватной реакции международного сообщества на провокационные действия Азербайджана и действий для обеспечения возвращения армянских военнопленных".

"Председатель Европейского совета приветствовал позицию армянской стороны по мирному политическому решению проблемы на армяно-азербайджанской границе и выразил готовность ЕС содействовать этому процессу", - указали в кабмине Армении.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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