В штате Массачусетс управление паромного сообщения подверглось кибератаке

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Управление паромного сообщения в штате Массачусетс подверглось хакерской атаке с применением вредоносного программного обеспечения, используемого для вымогательства. Об этом сообщается в среду на странице учреждения в Twitter.

Как отмечается в заявлении, управление "подверглось атаке с помощью программы-вымогателя". В связи с этим работа учреждения затруднена, паромы могут следовать с задержками.

"Группа специалистов по информационным технологиям в настоящее время оценивает нанесенный атакой ущерб", - отметили в управлении. Его сайт в настоящее время загружается очень медленно, некоторые элементы не работают.