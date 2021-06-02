Зампредседателя суда ЕС приостановил решение о лишении Пучдемона депутатского иммунитета

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Европейского суда юстиции в Люксембурге временно приостановил решение Европарламента (ЕП) о лишении экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона депутатской неприкосновенности. Об этом говорится в заявлении трибунала, распространенном в среду в Брюсселе.

"Заместитель председателя трибунала Евросоюза временно приостанавливает отмену парламентского иммунитета Карлеса Пучдемона, Тони Комина и Клары Понсати", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что решение ЕП приостановлено до принятия постановления суда ЕС по обжалованию Пучдемона.

20 мая защита бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона обжаловала в Европейском суде общей юрисдикции решение Европарламента о лишении экс-лидера региона депутатской неприкосновенности. Каталонские политики Тони Комин и Клара Понсати, которые вместе с Пучдемоном остались без депутатского иммунитета, также оспорили утрату неприкосновенности.

В марте этого года Европарламент лишил бывшего главу кабмина автономии и двух других каталонских политиков депутатской неприкосновенности. После лишения иммунитета все они сохранят за собой мандаты депутатов ЕП, однако бельгийский суд сможет возобновить дело об экстрадиции экс-лидера Каталонии в Испанию.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.