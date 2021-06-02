СМИ: суд Киева арестовал имущество блогера Анатолия Шария

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария. Об этом сообщило в среду украинское издание "Цензор.нет" со ссылкой на источник.

"Печерский суд арестовал жилье и банковские счета Анатолия Шария, которого на Украине подозревают в государственной измене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что арест распространяется на виллу блогера в Испании, жилье, а также банковские счета в Испании, России и Люксембурге.

Окружной административный суд Киева в марте открыл производство по иску Минюста Украины о признании деятельности Партии Шария противоправной и о ее запрете в стране.

Партия принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года. Ей удалось провести депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока Украины. В феврале горсоветы Черновцов, Ивано-Франковска и Каменец-Подольского призвали президента страны Владимира Зеленского, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и главу Верховной рады запретить деятельность партии, утверждая, что она продвигает интересы России.

Служба безопасности Украины (СБУ) 16 февраля открыла уголовное дело против Шария. Его обвиняют в государственной измене и "нарушении равноправия граждан <...> в зависимости от их национальной принадлежности". 2 марта стало известно, что Печерский районный суд Киева 25 февраля разрешил задержать Шария. СБУ тогда же объявила блогера в розыск, а 1 марта запросила международную помощь для проведения следственных действий в рамках уголовного дела против Шария, проживающего в ЕС.