Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации мирного урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности страны об активизации мирного урегулирования в Донбассе. Об этом сообщил в среду офис главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.

Указ, в частности, обязывает кабинет министров в трехмесячный срок отработать с привлечением Службы безопасности Украины вопрос об отзыве сетевых ресурсов, которые выделены в пользование операторам телекоммуникаций, находящихся на неподконтрольных территориях Донбасса или "используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины".

В шестимесячный срок, как предписывает указ, правительство должно обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения как оператора государственного мультиплекса, а также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, с целью покрытия неподконтрольных территорий Донбасса сигналом украинских радиостанций.

Помимо этого, в течение 2021 года Кабмин должен "завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так в Киеве называют неподконтрольные районы Донбасса - прим. ТАСС), а также создать вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистические центры, сервисные центры для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых и других услуг". Также кабмин должен в двухмесячный срок подготовить законопроекты о внедрении на неподконтрольных территориях правосудия переходного периода.

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины поручено в шестимесячный срок завершить выполнение мероприятий "по усилению охраны и обороны десантно опасных участков украинского побережья Черного и Азовского морей, а также объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях".