В Госдепартаменте не уточнили, обсудят ли Байден и Путин на встрече Африку

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает связи с Африкой одним из внешнеполитических приоритетов, но пока не уточняет, будут ли обсуждаться события в африканских странах на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. С соответствующим заявлением выступила в среду заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер на регулярном брифинге.

Портер был задан вопрос о том, войдет ли Африка в число тем, которые обсудят лидеры, а также планирует ли Вашингтон провести саммит с участием лидеров африканских стран. Заместитель руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства заверила, что "отношения с Африкой являются приоритетом для администрации Байдена". Вместе с тем она не дала однозначный ответ на заданный вопрос, отметив, что не желает "забегать вперед".

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По свидетельству пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.