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Госдеп предлагает $7 млн за сведения о главаре "Аль-Каиды в странах исламского Магриба"

Госдепартамент хочет установить местонахождения Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Госдепартамент предлагает вознаграждение в размере до $7 млн за информацию, ведущую к установлению местонахождения Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби, главаря террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (запрещена в РФ). Об этом сообщается в среду в пресс-релизе Госдепа.

"Программа <...> Госдепартамента предлагает награду до $7 млн за информацию, ведущую к установлению местонахождения или идентификации Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби, лидера террористической организации "Аль-Каида в странах исламского Магриба", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в ноябре 2020 года группировка объявила аль-Анаби новым лидером после того, как предыдущий глава Абдельмалек Друкдель был ликвидирован спецназом Вооруженных сил Франции в июне 2020 года.

 

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