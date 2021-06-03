Лидер оппозиции сообщил президенту Израиля об успехе в создании коалиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июня. /ТАСС/. Лидер партии "Еш атид" Яир Лапид проинформировал в среду президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось сформировать коалицию для создания кабмина по итогам выборов 23 марта.

"Я проинформировал президента государства Реувена Ривлина, что мне удалось успешно завершить формирование правительственной коалиции", - написал Лапид в Twitter за полчаса до истечения срока своего мандата на формирование кабмина в полночь на четверг. Он пообещал, что будущее правительство будет "работать на благо всех израильских граждан, тех, кто голосовал за него, и тех, кто не голосовал", а также "уважать своих оппонентов" и "делать все возможное с тем, чтобы объединить и воссоединить все части израильского общества".

"Лапид проинформировал Ривлина о том, что ему удалось сформировать кабмин. Он передал сообщение 2 июня в 23:22 по телефону и электронной почте", - подтвердила в среду канцелярия Ривлина. "Лапид поговорил с президентом по телефону и сообщил ему, что в правительство войдут партии "Йеш атид", "Кахоль-Лаван", "Ямина", "Авода", "Наш дом - Израиль", "Новая надежда", "Мерец" и "Раам". Лидер "Ямина" Нафтали Беннет станет премьер-министром, а Лапид будет альтернативным премьер-министром. Примерно через два года произойдет ротация, после которой Лапид станет премьер-министром, а Беннет станет альтернативным премьер-министром", - добавили в канцелярии.

"Теоретически шансы сформировать "правительство перемен" у оппонентов Нетаньяху есть, но на практике до самого последнего момента, то есть вплоть до голосования на пленарном заседании Кнессета по вопросу о доверии новому кабмину, 100%-ной гарантии, что им удастся прийти к власти, нет", - сказал ранее корреспонденту ТАСС депутат Кнессета (парламента Израиля) предыдущего - 23-го - созыва от блока партий "Еш атид" - "Телем" Андрей Кожинов. По его словам, у партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху теперь "будет как минимум неделя для того, чтобы оказывать давление на партию "Ямина" [Беннета] и на остальных потенциальных членов будущей коалиции с тем, чтобы добиться провала нового правительства при голосовании в парламенте". Коалиция, представленная Лапидом Ривлину, контролирует минимальное большинство в 61 кресло в 120-местном парламенте, и отказ от голосования в поддержку коалиции одного-двух депутатов может привести к ее провалу.

Телеканал I24 утверждает, что голосование по утверждению кабмина в Кнессете (парламенте) будет назначено через 12 дней, а по информации государственного радио Kan, это может произойти уже через неделю, 9 июня. 5 мая Ривлин поручил сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта Лапиду после того, как с этой задачей за отведенные ему 28 дней не справился Нетаньяху, которому первому было предоставлено право на попытку, так как его партия "Ликуд" набрала больше всех мест в Кнессете по итогам подсчета голосов.

Мандат на формирование правительства

Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта того же года парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта 2021 года. Нетаньяху остается главой переходного правительства до приведения к присяге нового кабинета, он непрерывно находится у власти в Израиле с 2009 года.

5 мая Ривлин поручил сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта Лапиду после того, как с этой задачей за отведенные ему 28 дней не справился Нетаньяху, которому первому было предоставлено право на попытку, так как его партия "Ликуд" набрала больше всех мест в Кнессете по итогам подсчета голосов. Лапиду на попытку создания кабмина было отведено 28 дней. Если кабмин так и не будет утвержден, Кнессет 24-го созыва будет автоматически распущен, а через 90 дней будут назначены перевыборы, которые станут в Израиле уже пятыми выборами за два с половиной года.