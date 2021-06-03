Передвижение через внутреннюю границу Кипра возобновится 4 июня

НИКОСИЯ, 3 июня. /ТАСС/. Лидеры греческой и турецкой общин Кипра утвердили в среду ранее достигнутые договоренности о возобновлении передвижения через внутреннюю границу острова с 4 июня. Об этом сообщил официальный представитель Вооруженных сил ООН на Кипре (ВСООНК) Алим Сиддик.

"2 июня 2021 года лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Эрсин Татар утвердили соглашение о синхронизации с обеих сторон соответствующих мер против COVID-19 при переходе [через границу] и о возобновлении работы всех контрольно-пропускных пунктов, начиная с 4 июня 2021 года", - информировал представитель дислоцированного на острове миротворческого контингента ООН.

Он подчеркнул, что "это важное достижение стало результатом усилий, предпринятых в течение последних нескольких недель" греко-кипрским и турко-кипрским переговорщиками Андреасом Маврояннисом и Эргюном Ольгуном при содействии спецпредставителя генсека ООН Элизабет Спехар, а также с учетом той работы, которую провел межобщинный Технический комитет по здравоохранению.

Соглашение предусматривает пересмотр указанным комитетом один раз в две недели эпидемического режима для введения на обеих частях острова одного из трех уровней угрозы распространения коронавирусной инфекции. Первый (зеленый) уровень не предполагает никаких ограничений на передвижение. Второй (оранжевый) предусматривает перемещение через границу лиц с сертификатом об отрицательном результате молекулярного ПЦР-теста или экспресс-теста на антигены, пройденного не ранее чем за одну неделю. Последний (темно-красный) уровень вводит запрет на передвижение для обычной публики, но разрешает пересекать границу с целью получения медицинских услуг (необходим отрицательный результат диагностического теста не старше 72 часов), а также с целью ежедневной работы, получения образования или натурализации (наличие отрицательного теста, пройденного не ранее чем за одну неделю). "В нынешних условиях с 4 июня 2021 года на всех пунктах перехода через границу будет действовать оранжевый уровень", - сообщил Сиддик.

Он выразил надежду, что открытие всех КПП будет способствовать свободному передвижению, установлению контактов между людьми, укреплению доверия и окажет в целом позитивное социально-экономическое воздействие в интересах греков- и турок-киприотов.

История острова

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Пункты перехода через межобщинную границу Кипра были заблокированы для жителей и гостей острова в течение 15 месяцев. Официальной причиной их закрытия была названа пандемия коронавируса.