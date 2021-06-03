Bloomberg: Байден доработает запрет на операции с компаниями, связанными с военными КНР

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен внести ряд изменений в введенный ранее запрет для американских физических и юридических лиц на инвестиции в компании, которые связаны с китайскими военными. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в январе этого года подписал указ, запрещающий американским инвесторам покупку и продажу ценных бумаг китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая. Список этих компаний составляет министр обороны США.

По сведениям агентства Bloomberg, Байден намерен поменять ряд положений данного запрета. Согласно его распоряжению, Министерство финансов США составит список компаний, которые связаны с оборонной сферой Китая, а также с технологиями слежки в стране. В отношении них "могут быть внесены финансовые санкции".

Ожидается, что Байден подпишет соответствующий указ на следующей неделе. Одной из причиной этого является то, что введенный ранее запрет был частично оспорен в суде. В нем также не вполне ясно для инвесторов было определено, какие операции разрешены с дочерними структурами компаний, внесенных в список.

В публикации отмечается, что многие компании, которые ранее были внесены в перечень, останутся в нем. Кроме того, будут внесены новые. Министерство финансов США будет проводить консультации по этому вопросу с Пентагоном и Госдепартаментом США.