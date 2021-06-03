NYT сообщила о "перехвате" разговоров своих журналистов Минюстом США

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции при администрации экс-президента США Дональда Трампа тайно получило доступ к данным телефонных разговоров и электронной переписки четырех журналистов газеты The New York Times. Об этом сообщается в среду на ее сайте .

По информации The New York Times, уведомление от Минюста о том, что их сведения были переданы прежней вашингтонской администрации, журналисты издания получили в среду. По данным ведомства, речь идет о данных телефонных разговоров и электронной переписки сотрудников газеты за период с 14 января по 30 апреля 2017 года. Эти сведения администрация Трампа запросила в прошлом году.

Главный редактор газеты Дин Баке отметил, что "изъятие данных телефонных разговоров журналистов в корне подрывает принцип свободы прессы". "Это грозит тем, что источники, которые предоставляют нам необходимую информацию о работе правительства, предпочтут молчать", - подчеркнул он. По данным газеты, журналисты, данные которых были запрошены Минюстом, являются авторами статьи о бывшем главе ФБР Джеймсе Коми. В материале, датированном 22 апреля 2017 года, шла речь о "политически мотивированных" расследованиях, проводимых ФБР под руководством Коми.

В начале мая стало известно, что Минюст США при Трампе получил данные о телефонных звонках за период с 15 апреля по 31 июля 2017 года трех журналистов газеты The Washington Post, писавших статьи о приписываемом России вмешательстве в американские выборы в 2016 году. В конце мая стало известно, что подобные действия были произведены администрацией Трампа в отношении журналиста телекомпании CNN.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.