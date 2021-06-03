Япония сделала представление США в связи с аварийной посадкой вертолета

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Япония сделала представление США в связи с аварийной посадкой американского вертолета в южной префектуре Окинава и потребовала обеспечить безопасность полетов авиации над японской территорией. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

"Нет никаких данных о пострадавших, в том числе среди населения острова. Также не выявлено никаких повреждений жилых домов. Мы сделали представление американской стороне с требованием обеспечить безопасность полетов военной авиации, выяснить причину инцидента и надлежащим образом предотвратить возникновение подобных случаев в будущем", - сказал он.

Вертолет США UH-1 с базы корпуса морской пехоты Футэмма совершил аварийную посадку на острове Цукэн на юге Японии. Вертолет приземлился в поле в 120 м от жилых домов. Никто из пяти членов экипажа не пострадал.

По предварительным данным, причиной инцидента стали проблемы с двигателем. Местные жители подтвердили, что вертолет перед посадкой летел очень низко и издавал сильный шум.