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Минкоммерции КНР посоветовало Байдену не запрещать инвестиции США в оборонный сектор Китая

В ведомстве полагают, что изменение в политике и отказ от принудительных мер, а также санкций в отношении предприятий Китая "будет выгодно как самим США, так и всему миру"

ПЕКИН, 3 июня. /ТАСС/. Китайские власти считают проявлением давления намерение президента США Джо Байдена ввести запрет на американские инвестиции в предприятия КНР, связанные с оборонным сектором. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Китай неоднократно подчеркивал, что США должны отказаться от санкций и ограничительных мер [в отношении предприятий КНР], - подчеркнул он, отвечая на регулярном брифинге на вопрос западного журналиста о позиции китайского торгового ведомства в отношении подобных планов Байдена - Соединенные Штаты должны прекратить оказывать давление на китайские компании".

Как полагает Гао Фэн, изменение в политике и отказ от принудительных мер, а также санкций в отношении предприятий Китая "будет выгодно как самим США, так и всему миру".

Как сообщило агентство Bloomberg, администрация Байдена планирует ввести запрет на инвестиции американских компаний в китайские предприятия, связанные с ВС и национальной обороной.

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