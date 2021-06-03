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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

С глав разведки и полиции Чехии сняли запрет на информирование об инциденте во Врбетице

По словам первого вице-премьера Чехии Яна Гамачека, это было сделано, чтобы избежать искажения в СМИ фактов об инциденте

ПРАГА, 3 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек снял запрет на разглашение информации об инциденте во Врбетице с директора Управления по внешним связям и информации (разведка) Марека Шимандла и главы полиции республики Яна Швейдара.

"Запрет на разглашении информации об инциденте во Врбетице был снят [мною] с директора Управления по внешним связям и информации Марека Шимандла и президента полиции Яна Швейдара", - сообщил Гамачек в четверг журналистам.

По его словам, это было сделано, чтобы избежать искажения в СМИ фактов об инциденте во Врбетице. Гамачек напомнил, что привлек к ответственности за распространение порочащей его лживой информации сетевое издание "Список", согласно которому он намеревался договориться с Россией "замять" скандал за поставку в республику вакцины против коронавируса "Спутник V" и согласие Москвы организовать встречу президентов России и США в Праге.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса во Врбетице в 2014 году лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Теги
ЧехияРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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