Президент Австрии выступил за диалог и сотрудничество с РФ в областях, "где это возможно"

БЕРЛИН, 3 июня. /ТАСС/. Европа должна оставаться в диалоге с Россией и сотрудничать с Москвой в областях, где это возможно. Такое мнение выразил в четверг находящийся с визитом в Берлине президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции со своим германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Наши отношения с Россией сложные. Австрия, как и, я думаю, Германия всегда придерживались позиции: "Да, мы не можем все позволить, но одновременно нужно сохранять готовность к диалогу", - сказал Ван дер Беллен.

"Мы должны говорить друг с другом и сотрудничать там, где это возможно, например в культурной и научной областях", - добавил австрийский президент.