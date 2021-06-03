Блинкен заявил, что Россия должна пресекать кибератаки на организации в других странах

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Обязанности России, как и любого другого государства, включают борьбу с киберпреступностью и пресечение кибератак, подобных совершенным на мясоперерабатывающую компанию JBS и трубопроводную Colonial Pipeline. Об этом заявил в среду в интервью телекомпании CNN en Español госсекретарь США Энтони Блинкен.

"По-моему, любое государство обязано сделать все от него зависящее, чтобы найти и справедливо наказать такие группировки, это относится и к ситуации с Colonial Pipeline. Ответственная за кибератаку группировка, ее лидеры находились, находятся в России, поэтому я думаю, что российская сторона обязана сделать так, чтобы подобные кибератаки прекратились", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США сказал, что не контактировал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по поводу атаки на компанию JBS, уточнив, что последняя их встреча прошла 19 мая в Исландии.

Блинкен добавил, что все страны международного сообщества "должны взять на себя обязанность не покрывать преступные группировки и искоренять их". Он указал, что в настоящее время возник "новый фронт" киберугроз, который проявляется "в вымогательстве денежных средств у важнейших инфраструктурных объектов".

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством.

В среду Федеральное бюро расследований США заявило, что за кибератакой на компанию JBS стоят хакерские группировки REvil и Sodinokibi. По мнению самой компании, члены REvil могут находиться в России. Вашингтон утверждает, что контактирует с Москвой по поводу этой хакерской атаки. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с этим инцидентом, если такие обращения поступят.