МИД ЛНР: отказ Киева от своих функций вынудил Донбасс строить свою государственность

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Украинские власти с 2014 года отказались выполнять функции государства в Донбассе, что вынудило Луганскую народную республику (ЛНР) строить собственную государственность. Об этом в четверг заявил полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Нашлись люди, которые приняли на себя ответственность за судьбу соотечественников, за построение системы государственного управления [в ЛНР], и сейчас мы работаем над ее развитием и работаем, как я считаю, достаточно эффективно", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Дейнего подчеркнул, что это была вынужденная мера в условиях, когда в 2014 году "Украина своими решениями прекратила выполнять функции государства". "Сегодня Луганск строит свою государственность. ЛНР работает над тем, чтобы укреплять государственные институты", - отметил он.

Глава МИД ЛНР добавил, что украинские власти утратили свою легитимность в феврале 2014 года после свержения президента Украины Виктора Януковича. После государственного переворота развитие ситуации на Украине стало иметь "неоднозначный в правовом плане характер", заметил Дейнего.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. Впоследствии в регионе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке страны "антитеррористической операции", которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.