Белый дом направил компаниям США рекомендации по защите от вирусов-вымогателей

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер направила в четверг американским компаниям рекомендации по защите от вирусов-вымогателей в свете недавних кибератак на частный сектор страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Сегодня [в четверг] утром Нюбергер распространила уведомление, призвав руководителей корпораций и лидеров деловых кругов немедленно принять меры для борьбы с угрозой вирусов-вымогателей", - отметила пресс-секретарь. По ее словам, федеральное правительство в последнее время активизировало противодействие кибератакам.

"Но мы не можем сделать это в одиночку, лидеры деловых кругов несут ответственность за усиление своей кибербезопасности в целях защиты американской общественности и нашей экономики", - добавила Псаки. По ее словам, частные компании должны "рассматривать вирусы-вымогатели в качестве угрозы основным коммерческим операциям, а не как просто риск хищения данных".

Нюбергер в заявлении призвала фирмы "серьезно относиться к преступлениям, связанным с вирусами-вымогателями, и обеспечивать кибербезопасность своих организаций". Как отметила она, руководители частных предприятий должны "пересмотреть корпоративную систему безопасности" с целью убедиться в наличии способности быстро восстановить работу в случае кибератаки.

Белый дом отмечает необходимость совершенствования системы безопасности компаний. "Угрозы серьезны, и они нарастают. Мы призываем вас предпринять эти важные шаги для защиты ваших организаций и американской общественности", - заключила Нюбергер.

Об инцидентах

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо государством.

В среду Федеральное бюро расследований США заявило, что за кибератакой на компанию JBS стоят хакерские группировки REvil и Sodinokibi. По мнению самой компании, члены REvil могут находиться в России. Вашингтон утверждает, что контактирует с Москвой по поводу этой хакерской атаки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с этим инцидентом, если такие обращения поступят. Он также отметил, что Москва не обладает данными об организаторах кибератаки на JBS.