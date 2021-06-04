Япония и Австралия на следующей неделе проведут переговоры в формате "два плюс два"

ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Главы оборонных и внешнеполитических ведомств Японии и Австралии на следующей неделе проведут совместные переговоры в формате "два плюс два". Об этом в пятницу сообщил журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на регулярной пресс-конференции в пятницу в свою очередь подчеркнул, что переговоры состоятся 9 июня. Глава японского внешнеполитического ведомства отметил, что это первые переговоры с Австралией в формате "два плюс два" за последние два с половиной года. "В ходе переговоров мы планируем обсудить укрепление японско-австралийского оборонного сотрудничества", - добавил он.

В конце прошлого года Токио прошли переговоры премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и его австралийского коллеги Скотта Моррисона, по итогам которых стороны достигли соглашения по двустороннему военному сотрудничеству. Речь идет о так называемом соглашении о взаимном доступе. Оно устанавливает юридические рамки, позволяющие военнослужащим двух стран совершать взаимные визиты с целью проведения совместных учений или обучения. Стороны также условились продолжить тесное сотрудничество, направленное на реализацию концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.