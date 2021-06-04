Байден сообщил главе Кипра о намерении снова призвать к отмене решений турок по Вароше

НИКОСИЯ, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден направил президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису письменное послание, в котором дал понять, что Вашингтон снова призовет турецкую сторону к отмене решения об открытии для туристов бывшего курорта Вароша - расположенного в буферной зоне острова приморского района Фамагуста, откуда в 1974 году были изгнаны греко-кипрские собственники. Об этом сообщил в четверг официальный представитель правительства Кириакос Кушос.

"Вчера вечером президент республики получил письмо от президента США Джо Байдена", - приводит Кипрское бюро печати и информации слова Кушоса. По его информации, в письме Байдена содержится "очень важное упоминание проблемы Фамагусты, в том числе заявление, что США обеспокоены односторонним решением турок-киприотов при поддержке Турции открыть часть Вароши в октябре 2020 года".

"Президент Байден заявляет, что Соединенные Штаты призывали и будут продолжать призывать к отмене этого решения турецкой стороны и будут препятствовать, как он характерно подчеркивает, дальнейшим провокационным действиям", - добавил представитель правительства. По его словам, глава Белого дома "заверил Анастасиадиса, что Соединенные Штаты продолжают рассматривать Республику Кипр как важного партнера в обеспечении региональной стабильности и безопасности в Восточном Средиземноморье", заявив о приверженности Вашингтона дальнейшему углублению прочных отношений с Кипром. Байден поблагодарил президента Кипра за роль Никосии в решении глобальных проблем и за письмо от 14 мая, в котором Анастасиадис довел до президента США свое видение итогов апрельского саммита по кипрскому урегулированию в Женеве.

Как подчеркнул Кушос, Байден озвучил "четкую позицию в отношении воссоединения Кипра на основе двузональной, двухобщинной федерации в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН" и "приветствовал усилия генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] по поиску общей основы для возобновления переговоров" по кипрскому урегулированию.