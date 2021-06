Суд в Австралии оштрафовал 12 СМИ за нарушения при освещении суда над кардиналом Пеллом

СИДНЕЙ, 4 июня. /ТАСС/. Верховный суд штата Виктория оштрафовал более 10 ведущих австралийских СМИ за неоднократное нарушение предписаний суда при освещении процесса по делу кардинала Джорджа Пелла, который обвинялся в сексуальном насилии над детьми и был оправдан. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе судебной инстанции.

"Новостные медиакомпании несут ответственность за нарушение 21 судебного постановления, вынесенного во время слушаний по делу кардинала Джорджа Пелла в 2018 году. Суд постановил, что 12 медиакомпаний сорвали исполнение распоряжения о конфиденциальности [в отношении подсудимого], разгласив информацию, закрытую судом, - пояснил судья верховного суда штата Джон Диксон. - Тем самым медиакомпании присвоили себе полномочия решать, имеет ли кардинал Пелл право на справедливое судебное разбирательство".

Ведущие СМИ Австралии оштрафованы на более 1 млн австралийских долларов ($852,7 тыс.). Больше остальных обязаны выплатить газета The Age ($347,8 тыс.), новостной портал News Life Media ($309,2 тыс.) и Fairfax Media ($125,2 тыс.). Меньшими штрафами отделались газеты The Sydney Morning Herald, Herald Sun, The Daily Telegraph, а также ряд других популярных изданий, радиостанций и агентств.

Обвинения были выдвинуты в декабре 2018 года после публикаций о том, что кардинал Пелл был признан виновным окружным судом Мельбурна. Имя священнослужителя стало широко известно, хотя процесс над ним был закрытым, а в судебных документах, переданных журналистам, не были указаны личные данные подсудимого и подробности обвинений.

Обвинение и оправдание кардинала

В декабре 2018 года суд присяжных в Мельбурне признал католического кардинала виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними в 1990-х. Пелл, возглавлявший тогда секретариат по делам экономики Ватикана, взял бессрочный отпуск и вернулся в Австралию, чтобы доказать свою невиновность. После обвинительного вердикта присяжных Святой престол отстранил от занимаемой должности кардинала, который своей вины не признал.

В апреле 2020 года Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию Пелла и полностью оправдал его, посчитав, что его вина не была доказана бесспорно, а в показаниях свидетелей присутствуют необъяснимые противоречия. Священнослужитель был немедленно освобожден из тюрьмы, где содержался с марта 2019 года. В сентябре 2020 года Пелл вернулся в Ватикан.