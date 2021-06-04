Армения считает, что РФ делает все для разрешения ситуации на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 4 июня. /ТАСС/. Россия, как стратегический союзник Армении, прилагает все усилия для мирного разрешения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом в пятницу в парламенте заявил глава аппарата премьера Армении Арсен Торосян.

"На высшем уровне с нашим единственным партнером в сфере безопасности - РФ - есть взаимопонимание по вопросам решения приграничной ситуации. Они прилагают все усилия, чтобы ситуация разрешилась без единого выстрела, потому что риск полномасштабной войны еще существует, а война никому не нужна", - отметил он.