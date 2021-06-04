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В ООН заявили о намерении бороться с распространением мифов о пандемии

В организации готовы предоставлять площадки для диалога, отметил директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. ООН будет противостоять мифам о пандемии коронавируса, которые стремительно распространяются по всему миру. Об этом заявил в пятницу директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов на сессии "Пандемии будущего. Стратегии готовности" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"COVID-19 привнес не только страдания для людей в плане здоровья, но в то же самое время страдания в плане мифов, которые распространялись со скоростью больше, чем сама пандемия. И противодействие этим мифам - задача всех нас и Организации Объединенных Наций", - сказал он.

"Мы как ООН еще раз подчеркиваем, что готовы быть добросовестными, честными брокерами. Мы готовы предоставлять площадки для диалога, который очень необходим для выработки в дальнейшем общих правил: противостояние таким пандемиям и использование вакцин, которые нужны человечеству", - отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что Россия была одной из первых стран, которая предложила содействие в лечении сотрудников ООН. Кроме того, страна в числе первых откликнулась на призыв генсека ООН Антониу Гутерриша в начале пандемии о заключении глобального перемирия, указал дипломат.

Теги
РоссияГутерриш, АнтониуПандемия COVID-19ПМЭФ-2021
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