Генпрокурор Украины заявила о готовности принудительно доставить Порошенко на допрос

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в пятницу заявила, что одобрит процедуру принудительного привода на допрос пятого президента страны, депутата Верховной рады Петра Порошенко, если ей поступит такой запрос. Ее слова приводит сайт телеканала "1+1".

Ранее Порошенко неоднократно не являлся на допросы в Службу безопасности Украины (СБУ) по уголовному делу, открытому по статье "Государственная измена", в котором фигурирует глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Венедиктова сообщила, что Порошенко проходит по этому делу в качестве свидетеля.

"Как только ко мне обратится следователь по согласованию о ходатайстве применить к нему принудительный привод, я его применю", - отметила Венедиктова.

Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Ему предъявлены обвинения по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Генпрокуратура Украины опубликовала записи телефонных разговоров с участием якобы Медведчука и российских чиновников, в которых шла речь о поставках энергоресурсов. Сам Медведчук назвал записи сфальсифицированными, все выдвигаемые против него обвинения необоснованными и бездоказательными, а действия властей охарактеризовал как попытку "закрыть рот лично ему, партии ОПЗЖ и оппозиции в целом".