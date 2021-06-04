В ПА ОБСЕ выразили обеспокоенность поправками к белорусскому законодательству

СТОКГОЛЬМ, 4 июня. /ТАСС/. Руководство Комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) выразили в пятницу озабоченность возможными последствиями принятых 24 мая парламентом Белоруссии изменений законодательства, ужесточающих уголовную ответственность за массовые мероприятия и журналистскую деятельность в этой стране. Они также призвали к отмене законодательства, говорится в пресс-релизе организации.

"Мы весьма сожалеем, что были приняты поправки к закону "О массовых мероприятиях", ведущие к еще большему подрыву права на свободу мирных собраний и СМИ. Данное законодательство не только ужесточает требования к согласованию массовых мероприятий, но и негативно сказывается на реализации права средств массовой информации на освещение публичных акций, налагает запрет на прямую трансляцию несогласованных демонстраций и предоставляет властям правовые основания арестовывать журналистов за выполнение ими своей работы", - отметили в заявлении председатель, заместитель председателя и докладчик комитета Кириакос Хаджиянни, Михаэль Георг Линк и Кари Хенриксен.

Они призвали белорусские власти "пересмотреть подход к инакомыслию в стране, прекратить практику репрессий, освободить всех политических заключенных, вступить в диалог с оппозицией и позволить провести свободные и справедливые выборы с участием наблюдателей ОБСЕ".

В пресс-релизе ПА ОБСЕ также сообщается, что 13 апреля Хаджиянни, Линк и Хенриксен направили письмо по данному вопросу на имя председателей Совета республики и Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой и Владимира Андрейченко, в котором содержался призыв к парламентариям "пересмотреть предлагаемые ограничения и привести национальное законодательство в полное соответствие с международными обязательствами в области прав человека". В письме также предлагалось "направить проект закона на рассмотрение экспертов БДИПЧ, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги". Но до сих пор ответа на письмо от белорусской стороны получено не было.

Изменения в законах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 24 мая принятые ранее парламентом изменения в законе о СМИ, расширяющие перечень информации, запрещенной для распространения в печати и в интернете. В частности, в новом варианте закона вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно- политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Генеральному прокурору, прокурорам областей, города Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам. Поправки в белорусский закон о СМИ устанавливают, что наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа. Оно может быть принято, в частности, в случае вынесения двух и более письменных предупреждений юридическому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания.

Доступ к интернет-ресурсам отныне может быть ограничен, а выпуск СМИ может быть прекращен в случае, если межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере примет решение о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам. Новый вариант закона о СМИ предусматривает меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на информационный рынок. Так, независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.

Вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации, распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, совершено умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности. Закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен.

Лукашенко также утвердил изменения в закон о массовых мероприятиях, которые ужесточают требования к их организации и проведению. Закон исключает уведомительный порядок организации массовых мероприятий, а также предусматривает, что все они должны будут проводиться исключительно с разрешения местных властей. Также вводится запрет на освещение в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Этот запрет будет распространяться в том числе на СМИ, и, кроме того, журналистам при исполнении профессиональных обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.