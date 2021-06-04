Двое азербайджанских журналистов погибли в Карабахе, подорвавшись на мине

БАКУ, 4 июня. /ТАСС/. Двое азербайджанских журналистов погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе страны, сообщило в пятницу азербайджанское государственное телевидение AzTV.

"В результате подрыва на мине погибли, исполняя служебный долг, оператор AzTV Сирадж Абышов и корреспондент информагентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов. Выражаем соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении телеканала.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, там начались активные боевые действия. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы

Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном. Азербайджан неоднократно сообщал о случаях подрыва на минах военных и гражданских лиц. По официальным данным, с момента подписания трехстороннего заявления, положившего конец боевым действиям, с азербайджанской стороны более 120 человек погибли или получили ранения в результате таких инцидентов. Азербайджан обвиняет Армению в намеренном затягивании процесса передачи карт минных полей в Карабахе и прилегающих районах, перешедших под контроль Баку после боевых действий в 2020 году.