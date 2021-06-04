Президент и премьер Чехии примут Тихановскую в Праге

ПРАГА, 4 июня. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая с 7 по 10 июня посетит Прагу по приглашению председателя Сената (верхней палаты) парламента Чехии Милоша Выстрчила, будет принята президентом республики Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишем. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в верхней палате высшего законодательного органа республики.

"Лидер демократической белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая по приглашению спикера Сената господина Милоша Выстрчила с 7 по 10 июня посетит Прагу, в предстоящий вторник будет принята президентом республики Земаном и премьером Бабишем", - отметили в Сенате.

Тихановская, которая в понедельник встретится с Выстрчилом, в качестве почетного гостя выступит перед членами верхней палаты парламента. Ее выступление в Сенате запланировано на 9 июня. Кроме председателя Сената, президента и премьера, она должна также встретиться с министром иностранных дел республики Якубом Кулганеком.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.