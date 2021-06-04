Норвегия и Россия обновили соглашение об инцидентах на море от 1990 года

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июня. /ТАСС/. Норвегия и Россия договорились о внесении поправок в соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод, которое норвежская сторона подписала с СССР в 1990 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба норвежского правительства.

"Норвегия и Россия пришли к договоренности по изменениям в соглашение об инцидентах на море, заключенное в 1990 году. Целью документа является предотвращение опасных событий вследствие нахождения норвежского или российского военного корабля или самолета в непосредственной близости друг от друга", - говорится в заявлении.

В кабмине уточнили, что в новом дополнительном протоколе к соглашению речь идет о том, что документ будет учитывать технологический прогресс и способствовать обеспечению безопасности на близких к Норвегии территориях.

"Обновленное соглашение будет способствовать тому, чтобы снизить риск опасных инцидентов и увеличить стабильность на севере", - отметил глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

"В последние годы мы наблюдали увеличение военной активности России в соседних с Норвегией регионах. Норвежская сторона также все больше внимания уделяла проведению национальных операций на севере. Эта тенденция делает все более важным наличие работающих механизмов обеспечения безопасности между военными единицами на севере", - добавил он.