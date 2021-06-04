В Швейцарии сообщили, что вопросом о месте проведения саммита в Женеве занимаются РФ и США

ЖЕНЕВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Вопрос о выборе места для проведения в Женеве саммита 16 июня решают Россия и США. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель постоянного представительства Швейцарии при Отделении ООН в Женеве.

"Этот вопрос нужно адресовать не нам, а россиянам и американцам", - отметила она.

В то же время, отвечая на вопрос о том, определено ли уже место для размещения пресс-центра саммита, представитель дала понять, что информация на этот счет может быть опубликована МИД Швейцарии в ближайший понедельник. Планируется презентация пресс-центра, сказала она.

Представитель швейцарской миссии также сообщила, что аккредитация на саммит, стартовавшая 2 июня, "идет нормально", и журналисты проявляют к ней "большой интерес".

В среду Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве 16 июня. Крайний срок подачи заявки - 10:00 по местному времени (11:00 мск) 11 июня. Журналистам предложено заполнить аккредитационный формуляр. Пресс-центр будет работать с 14:00 (15:00 мск) 14 июня до полудня (13:00 мск) 17 июня.

Первый саммит с 2018 года

Встреча в Женеве будет первым российско-американским саммитом с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом. В Кремле сообщили, что лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. 30 мая Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.