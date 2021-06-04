{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вильнюс выразил Минску протест из-за задержания на границе дипломатической почты

В МИД Литвы назвали действия белорусских властей грубым нарушением Венской конвенции

ВИЛЬНЮС, 4 июня. /ТАСС/. Литва выразила протест Белоруссии по поводу задержания на совместной границе автомобиля, перевозившего дипломатическую почту. Об этом в пятницу сообщил МИД республики.

"При въезде в Белоруссию через контрольно-пропускной пункт в Медининкае белорусские должностные лица потребовали снять с почты дипломатические пломбы и открыть автомобиль", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что дипкурьеры отказались выполнить это требование и вернулись на литовскую территорию.

В МИД республики назвали действия белорусских властей грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Внешнеполитическое ведомство Литвы сообщило, что вызвало представителя посольства Белоруссии, которому была вручена нота протеста.

Теги
БелоруссияЛитва
В ЛНР заявили, что Протасевич был снайпером в батальоне "Азов"
Оппозиционный блогер заявил ранее, что был журналистом на передовых рубежах Вооруженных сил Украины
Читать полностью