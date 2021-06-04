Вильнюс выразил Минску протест из-за задержания на границе дипломатической почты

ВИЛЬНЮС, 4 июня. /ТАСС/. Литва выразила протест Белоруссии по поводу задержания на совместной границе автомобиля, перевозившего дипломатическую почту. Об этом в пятницу сообщил МИД республики.

"При въезде в Белоруссию через контрольно-пропускной пункт в Медининкае белорусские должностные лица потребовали снять с почты дипломатические пломбы и открыть автомобиль", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что дипкурьеры отказались выполнить это требование и вернулись на литовскую территорию.

В МИД республики назвали действия белорусских властей грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Внешнеполитическое ведомство Литвы сообщило, что вызвало представителя посольства Белоруссии, которому была вручена нота протеста.