Миссия ОБСЕ зафиксировала расширение траншей вдоль линии соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донбассе зафиксировала факты расширения траншей по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе. Эта информация содержится в отчете миссии за четверг, который распространен в пятницу.

"В последние недели миссия зафиксировала расширение существующих траншей по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой области и в подконтрольном правительству [Киева] районе Луганской области", - говорится в отчете.

Впервые о траншеях СММ сообщила в своем отчете от 12 апреля. В нем было отмечено, что проведение работ было обнаружено членами миссии в одном из районов разведения сил и средств, в частности продление существующей траншеи на участке отвода в районе Золотого Луганской области.

О ситуации в Донбассе

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Стороны возлагают ответственность за обострение обстановки друг на друга.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения 2015 года ("Минск-2"). Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев в последнее время неоднократно заявлял о желании пересмотреть минские соглашения, в том числе в части возвращения Украине контроля над границей и проведения местных выборов. Между тем власти Донецкой и Луганской народных республик неоднократно отмечали, что "Минск-2" остается безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования на Украине и не подлежит каким-либо изменениям. Такой же точки зрения придерживается и Россия, выполняющая роль посредника на переговорах.